В Карелии отмечают один из главных зимних праздников

Боги Древней Греции спустились с Олимпа и оказались в Карелии. В Петрозаводске отмечают зимний фестиваль «Гиперборея».

Главный персонаж праздника — бог северного ветра Борей. По легенде, его владения находились на Кольском полуострове.

От количества развлечений на «Гиперборее» разбегались глаза – на площадке фестиваля были и хлеб, и зрелища. На петрозаводской набережной выросли огромные ледяные скульптуры.

Неделю работал город мастеров, выступали творческие коллективы. Чтобы никто не замерз, гостям приготовили 200 литров карельской ухи.