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В Карелии отмечают один из главных зимних праздников

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Боги Древней Греции спустились с Олимпа и оказались в Карелии. В Петрозаводске отмечают зимний фестиваль «Гиперборея».

Главный персонаж праздника — бог северного ветра Борей. По легенде, его владения находились на Кольском полуострове. 

От количества развлечений на «Гиперборее» разбегались глаза – на площадке фестиваля были и хлеб, и зрелища. На петрозаводской набережной выросли огромные ледяные скульптуры. 

Неделю работал город мастеров, выступали творческие коллективы. Чтобы никто не замерз, гостям приготовили 200 литров карельской ухи.

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