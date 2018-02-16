Организатор «ограбления века» попался через 40 лет на хвастовстве

Это ограбление во Франции называют преступлением века. Бандиты вырыли 8-метровый туннель — от канализации до банка в Ницце.

В праздники бандиты пробили пол — и четыре дня опустошали банковское хранилище, в котором оказалось 50 млн франков.

В 1976 году правоохранители задержали лишь одного налетчика, Альберто Спаджари.

И вот — новый арест. На скамье подсудимых — пенсионер. Следствие уверено: мафиози Кассандри и есть организатор преступления.

В зал суда корсиканского босса привела жажда славы. Он под псевдонимом опубликовал историю ограбления.

Виновным себя пенсионер не признает и утверждает, что изданная им книга — не более чем плод фантазии.