Суд выносит приговор по делу о хищениях на космодроме «Восточный»

Суд Москвы выносит приговор по делу о хищении 1,3 млрд рублей на Восточном.

Четверо бизнесменов признаны виновными в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Подсудимым грозит до 10 лет колонии со штрафом от 1 до 1,5 млн рублей.

Ранее к 4 годам тюрьмы и штрафу приговорили другого фигуранта этого дела.

Восточный - первый национальный космодром гражданского назначения. За время строительства объекта возбудили более 30 уголовных дел. Расследования связаны с присвоением, растратой и мошенничеством.