Медведев поручил увеличить выпуск облигаций федерального займа
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов проработать вопрос об увеличении эмиссии доступных для покупки гражданами облигаций федерального займа (ОФЗ) до 100 млрд рублей.
Соответствующее высказывание премьер-министра прозвучало на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.
«Поручаю Минфину проработать вопрос об увеличении объема эмиссии в 2018 году по таким бумагам до 100 млрд рублей. Считаю правильным распространить эту практику и на региональный уровень», — приводит «Газета.ру» слова Медведева.
Как сообщал портал iz.ru, в конце декабря глава Минфина Антон Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях и назвал облигации федерального займа надежным инструментом для этого.