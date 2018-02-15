Медведев поручил увеличить выпуск облигаций федерального займа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Министерству финансов проработать вопрос об увеличении эмиссии доступных для покупки гражданами облигаций федерального займа (ОФЗ) до 100 млрд рублей.

Соответствующее высказывание премьер-министра прозвучало на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Поручаю Минфину проработать вопрос об увеличении объема эмиссии в 2018 году по таким бумагам до 100 млрд рублей. Считаю правильным распространить эту практику и на региональный уровень», — приводит «Газета.ру» слова Медведева.

Как сообщал портал iz.ru, в конце декабря глава Минфина Антон Силуанов посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях и назвал облигации федерального займа надежным инструментом для этого.