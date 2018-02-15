Гарант перевозки

Больше 1 трлн рублей оставили российские покупатели в отечественных и зарубежных интернет-магазинах по итогам 2017 года. Пока эта сумма составляет всего лишь 3% от всех розничных продаж в России, но эксперты прогнозируют дальнейший прирост — не менее 20% в год. Стимулируют рост не только большие интернет-магазины, но и частные предприниматели. Портал iz.ru постарался разобраться, что так привлекает бизнесменов в этом сегменте рынка.

Лакомый кусок

Доля онлайн-предпринимателей растет вместе с рынком e-commerce. Сегодня число тех, кто занимается розничной продажей через интернет, составляет по разным оценкам от 40 до 50 тыс., при этом онлайн-магазины предлагают товары практически во всех существующих категориях — а их более 2 тыс. Интернет-продажи в последние годы становятся той областью, в которой при сравнительно небольших вложениях, можно получить серьезный возврат на инвестиции. Самый яркий пример — интернет-магазин Wildberries. Он вырос из небольшого начинания домохозяйки и очень скоро превратился в интернет-гиганта.

Эта история успеха привлекает тех, кто занимается продажей автозапчастей, одежды, обуви, электроники, игрушек, детских товаров, косметики и парфюмерии, товаров для дома и многого другого, ведь особенности рынка позволяют более эффективно управлять издержками по сравнению с офлайн-торговлей.

На чем экономит интернет-предприниматель

В структуре расходов интернет-бизнеса больше всего средств уходит на разработку и техподдержку сайта, продвижение и рекламу онлайн-магазина, и, конечно же, закупку и доставку товаров. Стоит отметить, что офлайн-магазины также имеют аналогичные расходы, однако, как правило, они существенно выше. Интернет-предприниматель по сравнению с ритейлом имеет и другие преимущества, например, существенную экономию на аренде складов и территории самого магазина, сопутствующих коммунальных платежах, а также на заработной плате для сотрудников. Небольшим, особенно узкоспециализированным онлайн-магазинам склад может вообще не потребоваться, а в качестве сотрудников на первое время необходимы лишь удаленные контент-менеджер и бухгалтерское сопровождение.

Единственное, от чего не получится отказаться интернет-бизнесу — это логистика, которая занимает серьезную долю в структуре расходов онлайн-магазин, порядка 7–10%. Однако ключевой момент в выборе поставщика услуги состоит не столько в деньгах, сколько в отсутствии как такового логистического предложения на рынке. Дело в том, что большинство транспортных компаний имеют сеть, ограниченную лишь несколькими регионами, часто перевозчики предлагают для бизнеса завышенные тарифы, при этом многие просто не могут оказать клиентам полный спектр услуг, необходимых предпринимателю на сегодняшний день. Именно из-за отсутствия нужных предложений на довольно обширном рынке транспортных компаний крупнейшие интернет-магазины вынуждены были создавать свои логистические подразделения.

Поскольку сегмент интернет-торговли интенсивно растет, логистические компании видят в онлайн-предпринимателях потенциал для увеличения своей выручки, причем не только в гигантах рынка, но и в небольших частных предпринимателях. В настоящее время уже наметился тренд на адаптацию транспортными компаниями своей инфраструктуры и продуктов с ориентацией на более узкие сегменты.

На логистическом рынке есть нишевые игроки, которые исторически специализируются на курьерской пересылке грузов, например, Почта России с долей рынка 30%. С недавних пор интерес к сегменту стали проявлять и крупные универсальные логисты. Например, лидер в области автоперевозок группа компаний «Деловые линии» целенаправленно развивает логистику для интернет-торговли и в 2018 году планирует открыть 30 новых малоформатных офисов для приема небольших отправлений в крупных городах России. «По предварительным оценкам, «Деловые линии» могут занять второе место в сегменте отправки и доставки посылок и получить таким образом долю рынка в размере 15%», — считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Фёдоров.

К вашим услугам

Чем транспортные компании могут быть полезны интернет-предпринимателю? Во-первых, логистический оператор дает возможность бизнесу страховать любые отправления, и, соответственно, предприниматель не рискует ни деньгами, ни своей репутацией. Во-вторых, частный грузоперевозчик соблюдает указанные сроки доставки посылки, а в случае каких-то форс-мажорных ситуаций готов урегулировать все претензии, компенсировав клиенту потраченное время. В-третьих, крупная транспортная компания, имеющая современное техническое оснащение и комфортные контактные центры с внушительным штатом сотрудников, предоставляет гарантии качества своих услуг.

Кроме того, у логистического оператора можно найти и большое количество разнообразных дополнительных услуг, которые будут комфортны клиентам и помогут развитию бизнеса: забор и доставка груза, API-инструменты, с помощью которых просчитать стоимость доставки транспортной компанией можно прямо на сайте онлайн-магазина, прозрачный и детальный трекинг, позволяющий за несколько секунд узнать всю нужную информацию о пересылке груза и многое другое.

Однако все эти преимущества может гарантировать только крупная транспортная компания, которая имеет собственный большой автопарк, сеть распределительных центров и клиентских офисов, IT-платформу, а также инвестиции для дальнейшего развития.