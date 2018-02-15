Госдума откорректирует наказание за демонстрацию нацистской символики

В Госдуму внесен законопроект, корректирующий административную ответственность за использование или демонстрацию нацистской символики или атрибутики. В случае если подобные действия «не имеют признаков пропаганды», то наказания не последует.

Согласно статье 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) наказывается любая открытая демонстрация подобных материалов, независимо от ее целей. То есть формально наказание должно последовать в любом случае.

Новый законопроект предлагает «исключить административную ответственность для случаев использования нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии отсутствия признаков пропаганды», цитирует ТАСС пояснительную записку к документу.

Как писал iz.ru, в ноябре 2017 года Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик.