Воронежские коммунальщики во время уборки снега случайно затопили дом

В Воронеже борьба коммунальщиков с сосульками закончилась потопом.

На жителей многоэтажки с потолка обрушился горячий ливень. В некоторых квартирах вода смыла штукатурку и обои. Последствия потопа устраняли лопатами более трех часов.

Предположительно, сотрудники ЖКХ во время работ просто задели трубу.

От коллег из Воронежа не отстают коммунальщики в Ангарске. Они так старательно чистили от снега дорогу, что сорвали крышки с люков

Убрать за собой то, что осталось после такой уборки, заставили местные жители.