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Очевидный-невероятный: сегодня Сергею Капице исполнилось бы 90 лет

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90 лет назад родился советский и российский физик Сергей Капица, бессменный ведущий передачи «Очевидное — невероятное».

Ученый родился 14 февраля 1928 года в семье физика и будущего лауреата Нобелевской премии Петра Капицы. Младший брат Сергея Капицы, Андрей, был известным географом и членом-корреспондентом академии наук СССР и РАН.

В 1973-2012 годах Капица вел популярную научно-просветительскую телепередачу «Очевидное – невероятное», по его инициативе с 1983 года в СССР стала выходить русскоязычная версия международного журнала Scientific American - "В мире науки".

В 2008 году Сергей Капица удостоился специального приза «ТЭФИ» за личный вклад в развитие российского телевидения. В 2012 году он получил первую Золотую медаль Российской академии наук за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний.

Ученый скончался 14 августа 2012 года в Москве.

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