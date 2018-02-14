Российские олимпийцы поженились в Южно-Сахалинске

Скелетонистка Ольга Потылицына и фристайлист Семен Денщиков сочетались браком. Свадьба состоялась сегодня в Южно-Сахалинске.

Спортсмены встречаются около года. Оба жители Красноярска, но Денщиков родился в Приморье. Фристайлист с 1 февраля находится на предолимпийских сборах в Южно-Сахалинске, а завтра вместе с командой по ски-кроссу улетает в Южную Корею.

Платье и костюм для свадьбы пара покупала в последний момент. А всей команде фристайлистов пришлось в срочном порядке покупать белые рубашки. В загсе Южно-Сахалинска согласились провести торжественную регистрацию в нерабочий день.

Мужские соревнования фристайлистов в ски-кроссе начнутся на южнокорейской Олимпиаде 21 февраля.



Скелетонистка Ольга Потылицына является первой в российской истории победительницей этапов Кубка мира. Она была пожизненно отстранена от Олимпиад по итогам расследования комиссии Международного олимпийского комитета. Однако позже Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил ее апелляцию и восстановил ее результаты на Играх-2014 в Сочи.