Алексей Анисимов: «Без игроков НХЛ судейство Олимпиады не изменится»

На хоккейном турнире, стартовавшем в южнокорейском Канныне в рамках ХХIII зимних Олимпийских игр, будут работать пять арбитров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Главными судьями станут россияне Константин Оленин и Роман Гофман, а также чех Антонин Ержабек. Кроме того, в матчах будут задействованы линейные арбитры из РФ Глеб Лазарев и Александр Отмахов. Глава судейского корпуса КХЛ, главный арбитр лиги Алексей Анисимов в эксклюзивном интервью «Известиям» поделился мнением о готовности своих коллег к Олимпиаде, нынешнем уровне судейства и изменениях, которые могут быть внесены в правила уже в следующем сезоне.

— Если говорить о фигурах главных судей — вы были уверены, что Роман Гофман и Константин Оленин войдут в окончательный список? Или все-таки имелись опасения?

— Опасений не было, потому что для Оленина это уже вторые Олимпийские игры. Он считается ветераном Международной федерации хоккея (IIHF), хотя ему еще нет 40 лет. Роман Гофман гораздо моложе. Другой вопрос, что прошлогодний чемпионат мира в Кельне и Париже для Романа прошел не очень гладко, но на то была объективная причина — травма. Хорошо, что он вернулся на уровень, которого от него ждала IIHF. Они отслеживают работу арбитров, постоянно мониторят лонг-лист — в том числе и на чемпионате мира.

— В ноябре вам пришлось публично признать ошибку Константина Оленина, когда в матче «Спартака» с магнитогорским «Металлургом» он не наказал игрока красно-белых за эпизод с травмой Сергея Мозякина. Это может помешать получить назначение на крупный международный турнир?

— Нельзя говорить об отдельном эпизоде. Тут больше вопрос в ежедневной работе, уровне и рейтинге того или иного судьи. Дело не в Оленине. Если разбирать работу любого судьи — всегда есть игры, которые не удаются. Судьи — такие же люди. Дело не в Мозякине и не в ком-то еще. Гораздо большую роль играет комплексный подход по каждому арбитру. То же самое у нас в КХЛ. Все эти вещи отслеживаются, всегда четко видно, как человек отработал тот или иной матч. Если говорить про топ-судей — в КХЛ они, как правило, судят резонансные игры: дерби, плей-офф или матчи, от которых напрямую зависит судьба команды в сезоне. В этих условиях еще тяжелее постоянно держать уровень, ниже которого ты не имеешь права опускаться. Всё как в хоккейной команде: есть первое и второе звено, от которых ожидают результата. Так же и у судей. Когда они достигают определенного уровня, ты как руководитель от них этого уровня ждешь. Ты знаешь, как они могут работать, и вправе с них этого требовать. В IIHF тоже прекрасно видят, что происходит, — они следят за нашими судьями, просматривая игры КХЛ.

— После травмы, о которой вы упомянули, Роману Гофману пришлось долго восстанавливаться?

— Самое печальное, что Роман получил травму, когда по обмену ездил на сборы НХЛ в Буффало. Ему было тяжело. Мы старались сразу не выпускать Гофмана на лед — хотели, чтобы он постепенно набрал форму. Если человек не долечился и сразу бросается на передовую, это может очень плохо сказаться на его состоянии. Все-таки хорошо, что Роману еще только 33 года — это ему помогло. Будь он постарше, восстанавливаться пришлось бы дольше. Роман тяжело входил в сезон, но в итоге достиг уровня, которого мы хотели. Это профессиональная жизнь, как у любого спортсмена. Невозможно всё время быть на пике — должны происходить и моменты спада.

— Насколько стандарты Олимпиады отличаются от принятых КХЛ?

— Особо они не будут отличаться. Здесь очень важно, что мы приучили игроков КХЛ к нашему стандарту: если должно быть удаление, оно всё равно будет. Независимо от того, на какой минуте и как это происходит. Почему я говорю, что мне хотелось бы видеть больше наших судей на Олимпийских играх? Конечно, в процентном соотношении я еще не мониторил, но, по-моему, чуть ли не 50% игроков на этих Олимпийских играх из КХЛ.

— Отсутствие игроков НХЛ упростит судьям работу?

— Мне кажется, особых отличий не будет, потому что я общаюсь с судьями из НХЛ и смотрел прошлую Олимпиаду. Я бы не сказал, что стандарты сильно отличаются. Единственное, в НХЛ, зарабатывающей определенное количество денег, имеет больше места элемент шоу, чего нет в европейских лигах и не будет на Олимпийских играх. В плане правил разницы с предыдущими олимпиадами тоже нет. Хотим мы этого или нет, но сейчас во всех командах собраны элитные хоккеисты, а чем выше уровень игроков, тем судьям легче. Они играют чище, не делают глупых нарушений. В этом плане будет полегче в сравнении с регулярным чемпионатом КХЛ.

— Как изменилось судейство КХЛ в этом сезоне?

— По сравнению с прошлым годом стало меньше больших штрафов. Самое отрадное, их стало меньше в решающих играх. Не хочется сглазить, но в январе, когда идет борьба за место в плей-офф и более высокие места в восьмерках конференций, игроки стараются не получать больших штрафов. Мы постоянно мониторим этот вопрос, раз в две недели мне на стол обязательно ложится отчет по всем нарушениям, особенно по «грязным» силовым приемам: атакам в голову, ударам коленом — таким, от которых можно получить серьезную травму. Их стало меньше. Конечно, год на год не приходится. Мы ведем статистику, где и когда они происходят — в дерби или в менее статусных играх. Единственное, что в этом году не радует, — избыточное количество нарушений, связанных с дисциплинарными штрафами за эпизоды с арбитрами. Даже в прошлом году такого не было.

— Вы про споры игроков с судьями?

— Не споры. Я говорю именно про физический контакт — когда арбитров подсекают под ноги, бросают в них шайбы, замахиваются.

— Недавно КХЛ сняла пожизненную дисквалификацию с Дамира Рыспаева. С вами советовались по этому поводу?

— Я всегда ратую за то, что всё должно происходить в честной борьбе. В том числе и драки между игроками — это часть игры. Но они должны быть честными, один на один. Хулиганство я никогда не приветствовал. Что касается Дамира, меня не спрашивали насчет его возвращения. Думаю, таких инцидентов больше не повторится. Всегда есть игроки, которых называют trouble makers. Они были, есть и будут — и это нормально, просто нужно правильно смотреть на них, иногда беседовать с ними. Все-таки, по моим ощущениям, сейчас игроки стали больше уважать друг друга. Никто не хочет наносить травму оппоненту, поскольку понимает: в следующий раз он сам может оказаться на месте пострадавшего. А век хоккеиста и без этого короток.

— Судьи КХЛ прилетели в Корею за четыре дня до старта хоккейного турнира. Этого достаточно для акклиматизации?

— Конечно, IIHF учитывает все сложности и разрабатывает логистику. В Корее только с Москвой разница во времени шесть часов. А ведь есть еще судьи из Европы и Америки, где часовые пояса еще дальше. Поэтому однозначно нужно не меньше четырех дней, чтобы немного прийти в себя, акклиматизироваться. По себе знаю — когда так резко меняешь часовые пояса, на третий-четвертый день чувствуешь себя не очень. Но потом адаптируешься. Так что IIHF взяла правильный физиологический минимум в три-четыре дня. Этого достаточно. Современный судья следит за собой, туда отбирают профессионалов. Есть специальные таблетки, чтобы было легче перестроиться. Многие их употребляют, иначе тяжеловато. Когда в КХЛ приходится судить матчи в Хабаровске и Владивостоке, наши ребята, если летят на две игры, продолжают жить по московскому времени. Тогда чувствуешь себя более-менее нормально и не успеваешь качнуть биологические часы в другом направлении.

— В Южной Корее им предстоит провести две недели — вряд ли удержишь «московский режим»...

— Не удержишь, даже если захочется. Потому что будут совещания, собрания. И игры по московскому времени будут начинаться рано. Поэтому, конечно, нужно перестраиваться сразу. Сейчас мы в КХЛ думаем, как будем возвращать ребят после Олимпиады домой — при том, что сразу после Игр пройдут заключительные матчи регулярного чемпионата и тут же стартует плей-офф. Если они возвращаются 26–27 февраля, сразу на лед мы их не погоним, поскольку понимаем, что нам нужно качество. Люди должны отдохнуть. У нас достаточно арбитров и ресурсов, чтобы закрыть даже без этих судей-олимпийцев последние две игры регулярного чемпионата.

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