Суд в Гватемале арестовал экс-президента Колома и членов его кабмина

Суд Гватемалы арестовал бывшего главу государства Альваро Колома и девятерых членов его правительства, сообщили местные СМИ.

Колом и девять членов его кабмина были задержаны во вторник, их обвиняют в коррупции при создании новой системы общественного транспорта в столице Гватемалы. Экс-президент отверг все обвинения и заявил, что не нарушал закон, сообщает ТАСС.

Слушания по делу Колома и бывших чиновников пройдут 23 февраля.

Альваро Колом был президентом Гватемалы с 2008 по 2012 год.