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Подругу экс-президента Южной Кореи осудили на 20 лет тюрьмы

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Подругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 годам лишения свободы. Ей также необходимо выплатить штраф в размере $16,5 млн.

Чхве Сун Силь обвинили в коррупции и во вмешательстве в политические дела страны. Она заставляла корпорации спонсировать неправительственные фонды, диктовала экс-президенту Пак Кын Хе важные государственные решения. При этом Чхве Сун Силь не занимала официальных постов в стране.

Но она гадала, шаманила, предсказывала якобы верный геополитический курс... Благодаря такой «магии» страна оказалась на грани кризиса.

Государство потрясли многотысячные акции протеста. Президента Пак Кын Хе в марте 2017 года отправили в отставку.

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