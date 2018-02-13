Dj Smash сломали челюсть в Пермском клубе

Музыканта DJ Smash жестоко избили в пермском ночном клубе. У Андрея Ширмана сломана челюсть, сейчас он в больнице.

Диджей написал заявление об избиении, следователи проводят проверку.

По словам менеджера музыканта Натальи Дороговой, из-за отказа музыканта сделать совместное селфи, «его ударили сначала по голове и потом били ногами».

Друзья диджея в избиении обвинили бывшего депутата Пермского края Александра Телепнева. Сам же экс-депутат заявил, что к драке

никакого отношения не имеет. Телепнев опубликовал фотографию с музыкантом у себя на странице и в комментарии к записи подчеркнул, что хорошо относится к диджею.