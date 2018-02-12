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Почта России прокомментировала видео с посылками в Приамурье

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«Почта России» прокомментировала видео с разгрузкой вагона в Приамурье.

На кадрах, попавших в сеть, сотрудницы небрежно бросают посылки на перрон. Бандероли разлетаются в разные стороны, некоторые падают прямо на рельсы.

По заявлению «Почта России», нарушение сотрудники совершили ненамеренно. Женщины вынуждены были торопиться из-за сильного опоздания поезда. Чтобы выгрузить более 200 посылок, у работников, якобы, оставалось 5 минут.

Руководство проведет с сотрудниками почты дополнительный инструктаж.

 

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