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Следствие в отношении покойного депутата Дениса Вороненкова завершено

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Фото: РИА Новости
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Следователи завершили судебное следствие по уголовному делу в отношении покойного экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

«Далее с делом будет знакомиться потерпевший, после чего к ознакомлению с материалами дела приступит сторона защиты», — цитирует ТАСС адвоката Андрея Гривцова.

Защитник отметил, что в уголовном деле более 50 томов.

Напомним, в начале марта 2017 года покойному парламентарию было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, и организации фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц.

Экс-депутат был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен его охранником и впоследствии скончался в больнице.

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