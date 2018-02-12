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История и характеристики самолета Ан-148

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Ан-148 — пассажирский самолёт, разработанный концерном «Антонов».

По вместимости лайнер — аналог Ту-134, но с увеличенной дальностью полёта. Проектирование началось в 2001 году — с использованием цифровых технологий. В 2004-м лайнер впервые поднялся в небо, через пять лет стартовали регулярные рейсы.

Самолёты Ан-148 производились на воронежском и киевском заводах.

Длина самолёта составляет чуть более 29м, высота — 8м, размах крыла — около 29-ти метров. Взлётный вес самолёта — до 41,5  тонн. Высота полёта — до 12 тыс. километров.

Максимальная скорость Ан-148 — 870 км/ч. С 80-ю пассажирами на борту самолёт может преодолеть около 3,6 тыс. километров.

Лайнер оборудован двумя газотурбинными двигателями Д-436-148. Срок эксплуатации судна — 30 лет. За это время Ан-148 может совершить до 40 тысяч полётов.

Самолёты Ан-148 не раз находились на грани катастрофы. В 2010 году короткое замыкание привело к пикированию авиалайнера. Через два года судно потеряло заднее левое колесо во время взлёта. За время эксплуатации у самолётов Ан-148 дважды отказывали двигатели.

Первая катастрофа произошла в 2011 году. АН-148 разбился во время учебно-тренировочного полёта. Гибель судна произошла из-за ошибок экипажа, шесть человек погибли.

Вторая трагедия унесла жизни 71 человека.

Ан-148 эксплуатируется в трёх странах — России, Украине и Северной Корее. Авиалайнеры находятся во флоте МЧС и Минобороны России, Саратовских авиалиний, Специального лётного отряда «Россия», Госавиапредприятия «Украина», Авиалиний Антонова, авиакомпании КНДР Air Koryo.

В России и на Украине произведено 44 авиалайнера Ан-148. На одном из самолётов семейства летает президент Украины Пётр Порошенко.

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