Упавший Ан-148 должен был приземлиться в Орске в 18:35

Самолет Ан-148, упавший после взлета из аэропорта Домодедово, должен был приземлиться в оренбургском Орске в 18:35 по местному времени (16:35 мск).

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиаузла.

«Аэропорт Орска в день принимает один самолет из московского Домодедово. Сегодня в 18:35 (16:35 мск) мы ожидаем прилет Ан-148 из Москвы», — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, на борту самолета находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Обломки самолета обнаружили в поле в Раменском районе.