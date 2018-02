Весившая 17 кг японка опубликовала свои фото

Жительница Японии, подвергавшаяся физическому насилию со стороны своих бабушки и дедушки и похудевшая в результате этого до 17 кг, показала шокирующие фотографии своего тела. Об этом сообщает Metro.

Своей историей об истязаниях со стороны родственников девушка решила поделиться в соцсетях спустя 10 лет после спасения.

Родственники, с которыми проживала девушка, систематически подвергали ее наказаниям за употребление пищи, морили голодом и избивали.

Из-за этого японка дошла до крайнего истощения. По словам медиков, девушка была на волосок от смерти, счет шел буквально на минуты, ее вес достигал 16,8 кг.

