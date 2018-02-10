Весившая 17 кг японка опубликовала свои фото

Жительница Японии, подвергавшаяся физическому насилию со стороны своих бабушки и дедушки и похудевшая в результате этого до 17 кг, показала шокирующие фотографии своего тела. Об этом сообщает Metro.

Своей историей об истязаниях со стороны родственников девушка решила поделиться в соцсетях спустя 10 лет после спасения.

Родственники, с которыми проживала девушка, систематически подвергали ее наказаниям за употребление пищи, морили голодом и избивали.

Из-за этого японка дошла до крайнего истощения. По словам медиков, девушка была на волосок от смерти, счет шел буквально на минуты, ее вес достигал 16,8 кг.

Woman shares abuse she suffered at hands of her granddad who starved her https://t.co/jKnoQ3Cmjq — Metro (@MetroUK) 9 февраля 2018 г.

При этом как долго японка проживала с жестокими бабушкой и дедушкой, не уточняется.

На странице в Twitter пострадавшая разместила фотографии своего тогдашнего состояния и посоветовала всем, кого морят голодом, не терпеть, а сразу обращаться за помощью.

Сейчас девушке больше 20 лет, ее вес достиг нормы. При этом точный возраст и имя девушки не раскрываются.

Понесли ли родственники пострадавшей наказание, также не известно.

Ранее портал iz.ru сообщил, что жительница Германии весом 145 кг скончалась после того, как упала в ванну и не смогла из нее выбраться в течение 10 дней.