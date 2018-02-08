Первые истребители пятого поколения поступят в войска в 2019 году

Министерство обороны РФ купит 12 истребителей пятого поколения ПАК ФА, первые два самолета из этой партии могут поступить в войска уже в 2019 году. Об этом сообщил 8 февраля замминистра обороны Юрий Борисов.

Замглавы оборонного ведомства рассказал о грядущем приобретении истребителей пятого поколения в ходе посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина.

В рамках опытно-конструкторской работы по ПАК ФА в общей сложности было изготовлено 12 самолетов, 10 из которых участвуют в летных испытаниях, пишет «Интерфакс».