Два человека погибли и более 200 ранены при землетрясении на Тайване

Два человека погибли и более 200 ранены при землетрясении на Тайване

2018-02-07 02:07:01

2018-02-07 02:07:01

2018-02-07 02:07:01

2018-02-07 02:07:01