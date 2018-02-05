Кайли Дженнер объявила о рождении дочери

Американская фотомодель Кайли Дженнер объявила о рождении ребенка. Новоиспеченная мама долгое время скрывала беременность. За это Дженнер извинилась перед поклонниками.

«Извините за то, что держала вас в неведении. Я понимаю, что вы привыкли, что я сообщаю вам обо всех моих приключениях. Моя беременность — это то, что я решила не показывать миру. Я знала, что мне нужно подготовиться к этой роли положительным и здоровым образом без стресса. Я не планировала на этом заработать», — заявила она.

20-летняя звезда подчеркнула, что дочь родилась здоровой и полной сил. Девушка заявила, что никогда в жизни еще не была так счастлива. Отцом ребенка стал 25-летний рэпер Трэвис Скотт. Дженнер известна прежде всего по реалити-шоу «Семейство Кардашьян».