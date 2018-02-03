Физики представили самую подробную 3D-модель Вселенной

Международная группа ученых под руководством Фолькера Спрингера из Института теоретических исследований имени Гейдельберга создали детальную копию Вселенной — IllustrisTNG.

Космическое пространство смоделировано в виде куба, длина которого составляет 1 млрд световых лет. IllustrisTNG создает сеть газов и темной материи и показывает историю образования галактик.

Симулятор отличается от аналогов высокой степенью реалистичности. При моделировании было задействовано более 24 тыс. процессоров.