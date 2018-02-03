Тройняшек насильно разлучили при рождении ради эксперимента в США

Американские СМИ узнали о шокирующем эксперименте психиатра Питера Нойбауэра. Врач разлучил братьев-тройняшек и отправил на воспитание в разные семьи.

Доктор хотел выяснить, насколько важна генетика в формировании личности. Близнецы Роберт Шафран, Эдди Галланд и Дэвид Келман росли, не зная друг о друге.

Братья встретились уже взрослыми и только благодаря счастливому случаю. Одного из парней приняли за другого сокурсники в его первый день в колледже. Позже выяснилось, что там же годом раньше учился второй брат.

История получила широкую огласку, после чего нашелся третий близнец. Воссоединившись, молодые люди узнали о намеренном разделении.

Братья оказались не единственными подопытными Нойбауэра. За годы своей работы психиатр разлучил десятки детей из разных семей.