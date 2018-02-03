Прямой эфир

Тройняшек насильно разлучили при рождении ради эксперимента в США

0
Выделить главное
вкл
выкл

Американские СМИ узнали о шокирующем эксперименте психиатра Питера Нойбауэра. Врач разлучил братьев-тройняшек и отправил на воспитание в разные семьи.

Доктор хотел выяснить, насколько важна генетика в формировании личности. Близнецы Роберт Шафран, Эдди Галланд и Дэвид Келман росли, не зная друг о друге.

Братья встретились уже взрослыми и только благодаря счастливому случаю. Одного из парней приняли за другого сокурсники в его первый день в колледже. Позже выяснилось, что там же годом раньше учился второй брат.

История получила широкую огласку, после чего нашелся третий близнец. Воссоединившись, молодые люди узнали о намеренном разделении.

Братья оказались не единственными подопытными Нойбауэра. За годы своей работы психиатр разлучил десятки детей из разных семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во время британского телешоу женщина едва не сошла с ума
Ученые: слушать рэп опасно для нервной системы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017