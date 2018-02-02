Фотохроника Сталинградской битвы

2 февраля 1943 года, 75 лет назад, в Сталинграде капитулировала блокированная советскими войсками группировка фельдмаршала Фридриха фон Паулюса. Сталинградская битва, продлившаяся почти восемь месяцев, завершилась победой РККА — это был переломный момент в Великой Отечественной войне. Фотохроника знаменитой битвы — в галерее портала iz.ru. На фото: разрушенный памятник играющим детям на вокзальной площади в Сталинграде после налета немецкой авиации