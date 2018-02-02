Фотохроника Сталинградской битвы

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Архивные кадры переломного сражения Великой Отечественной войны
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Фото: РИА Новости/Эммануил Евзерихин
2 февраля 1943 года, 75 лет назад, в Сталинграде капитулировала блокированная советскими войсками группировка фельдмаршала Фридриха фон Паулюса. Сталинградская битва, продлившаяся почти восемь месяцев, завершилась победой РККА — это был переломный момент в Великой Отечественной войне. Фотохроника знаменитой битвы — в галерее портала iz.ru. На фото: разрушенный памятник играющим детям на вокзальной площади в Сталинграде после налета немецкой авиации
Фото: РИА Новости/Александр Капустянский
Наступление немцев на город началось в июле 1942 года — они планировали захватить Сталинград и большую излучину Дона, блокировав транспортное сообщение между СССР и Кавказом. На фото: бой под Сталинградом
Фото: РИА Новости/Георгий Зельма
Жители города строят оборонительные сооружения на подступах к Сталинграду
Фото: РИА Новости/Георгий Зельма
В середине августа советские войска отступили к самому Сталинграду — здесь немцев удалось ненадолго остановить, но уже в конце месяца противник смог прорваться к городу. На фото: бои под Сталинградом, 1942 год
Фото: РИА Новости/Георгий Зельма
К началу осени город был практически полностью разрушен в результате серии массированных бомбардировок. Самая страшная из них пришлась на 23 августа — тогда, по воспоминаниям очевидцев, из-за разлившегося топлива горела Волга, а на сталинградских улицах от жара плавился и тек асфальт
Фото: РИА Новости/Георгий Зельма
В Сталинграде велись ожесточенные уличные бои. Нередко солдаты воевали не только за каждую улицу, но и за каждый дом и даже за каждый этаж
Фото: РИА Новости/Георгий Зельма
Сталинградский тракторный завод продолжал выпускать и ремонтировать танки Т-34, так необходимые фронту, даже после того как немецкие войска 23 августа прорвались к городу. Рабочие завода одновременно входили в ополчение, помогая отражать немецкие атаки. Выпуск танков был приостановлен только в сентябре, когда бои шли уже на территории завода
Фото: РИА Новости/Наталья Боде
Бои на улицах Сталинграда
Фото: РИА Новости/Георгий Зельма
Эвакуацию мирных жителей и раненых бойцов проводили по Волге — ситуация осложнилась после того, как в конце осени 1942 года река начала замерзать. На фото: переправа через Волгу, ноябрь 1942 года
Фото: РИА Новости/Георгий Зельма
Надписи, оставленные защитниками города на стенах зданий в разрушенном Сталинграде:«Сколько ты убил немцев?» и «Ни одного немца не выпустим живым из Сталинграда!»
Фото: РИА Новости/Виктор Доброницкий
Возобновивший свою работу цех завода «Красный Октябрь» в Сталинграде, зима 1943 года
Фото: РИА Новости
Зимой 1942-го ситуацию удалось переломить — немецкие войска были практически блокированы в городе. А в январе 1943-го советские части перешли в наступление на окруженного в городе противника. Операция получила название «Кольцо». Она успешно завершилась 2 февраля 1943-го
Фото: РИА Новости/Георгий Зельма
Советские офицеры проходят мимо немецких военнопленных. Второй справа — один из самых
известных командиров Сталинградской битвы, командующий 62-й армией генерал-лейтенант Василий Чуйков
Фото: РИА Новости
Сталинградская битва считается одной из самых кровопролитных в истории. Советские потери составили около 478 тыс. человек, немецкие — около 300 тыс. Еще примерно 200 тыс. погибших представляли силы сторонников нацистской Германии
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