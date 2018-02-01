Гатилов назначен постпредом РФ при отделении ООН в Женеве

Геннадий Гатилов назначен постоянным представителем РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Указ президента опубликован в четверг на интернет-портале правовой информации.

«Назначить Гатилова Геннадия Михайловича постоянным представителем РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцарская Конфедерация, и постоянным представителем РФ при Конференции по разоружению в Женеве, Швейцарская Конфедерация, по совместительству», — говорится в документе.

Глава государства также подписал указ, освобождающий Гатилова от должности заместителя главы МИД РФ, которую он занимал с 2011 года. На посту постпреда он сменит Алексея Бородавкина.