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Гатилов назначен постпредом РФ при отделении ООН в Женеве

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Геннадий Гатилов назначен постоянным представителем РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Указ президента опубликован в четверг на интернет-портале правовой информации.

«Назначить Гатилова Геннадия Михайловича постоянным представителем РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Швейцарская Конфедерация, и постоянным представителем РФ при Конференции по разоружению в Женеве, Швейцарская Конфедерация, по совместительству», — говорится в документе. 

Глава государства также подписал указ, освобождающий Гатилова от должности заместителя главы МИД РФ, которую он занимал с 2011 года. На посту постпреда он сменит Алексея Бородавкина.

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