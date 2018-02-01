Дело обокравшего жертв катастрофы в Нелькане мародера передали в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя села Нелькан Хабаровского края. Он обвиняется по статье «Совершение кражи с причинением значительного ущерба».

Дело направлено в Аяно-Майский районный суд, где его рассмотрят по существу. Как отмечает ИА AmurMedia, молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, сразу после крушения самолета L-410 недалеко от села Нелькан обвиняемый, воспользовавшись тем, что полицейские и спасатели занимались транспортировкой тел погибших, достал из кабины пилота два планшета общей стоимостью более 50 тыс. рублей. А затем отправился домой с похищенным. Позже он пытался продать технику, однако покупателей на нее так и не нашлось.

Самолет L-410 «Хабаровских авиалиний» потерпел крушение 15 ноября 2017 года. Жертвами катастрофы стали шесть человек, чудом выжила лишь трехлетняя девочка. Причиной аварии называется неисправность в правом двигателе самолета.