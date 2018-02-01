Амурский тигр пришел к людям‍ за помощью в Хабаровском крае

В Хабаровском крае тигрица вышла к людям за помощью. Истощенную хищницу на веранде дома обнаружил житель села Солонцовый.

У животного были сломаны зубы и повреждена десна. Спасать амурского тигра приехали специалисты из краевого Минприроды.

Хищницу доставили в центр реабилитации. Там зверя откармливают и дают ему различные медикаменты.

Животное находится в тяжелом состоянии. Амурский тигр занесен в Красную книгу, в России насчитывается около 550 особей.