В ООН понадеялись на деньги РФ после сокращения поддержки из США

После сокращения финансирования со стороны США Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) надеется получить помощь от России, заявил генеральный комиссар агентства Пьер Крэхенбюль.

«Я призываю к получению различных источников финансирования и хотел бы напомнить, что Россия в конце прошлого года подписала свое первое многолетнее соглашение с гуманитарной организацией БАПОР. Это договор на пять лет. И это то, что мы хотели бы видеть в более широком масштабе», — приводит его слова «РИА Новости».

Крэхенбюль также отметил, что БАПОР ожидает более активной помощи и со стороны других стран. Генеральный комиссар также заявил, что БАПОР связывает сокращение финансирования со стороны США с переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Напомним, 17 января стало известно, что США вдвое сократят выплаты Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) — до $60 млн. По мнению администрации США, этой суммы будет достаточно для поддержки автономии.