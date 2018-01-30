Пенсионерка из Вологодской области ходит за хлебом вброд через реку

Видеозапись, как пожилая женщина переходит реку в любую погоду, чтобы дойти в магазин за хлебом, набирает популярность в сети. Людмила Галикова сообщила, что мост ей нужен только на время паводка.

«Очень сей год воды в реке было, вот досюдова. А я ведь хлеба куплю, мне надо и одежу держать, и сумку», — говорит пенсионерка.

На видеоролик отреагировали местные власти и обещали построить переправу, но пожилая женщина позже объяснила, что к магазину есть обходная дорога, а через реку она ходит чисто из спортивного интереса.