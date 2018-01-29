Орнитологи выявили у кремлевских ястребов способность сбивать дроны

Сотрудники орнитологической службы Кремля выявили у ястребов, обитающих на территории Кремля, способность сбивать беспилотники (дроны), однако на сегодняшний день такой необходимости нет. В настоящее время в ведении кремлевской орнитологической службы находятся несколько ястребов и один филин, рассказал источник «РИА Новости».

«В Европе уже есть такой опыт использования. Но нужно понимать, что самка ястреба весит порядка 1,2–1,4 кг. Вес не очень большой, поэтому ей сложно будет перехватывать даже малые беспилотники. Такая задача пока не стоит, но теоретически это возможно. Но для этого всё-таки лучше использовать не ястребов, а соколов», — сообщил собеседник агентства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что проживающие на территории Кремля ястребы-тетеревятники охраняют башни от ворон, которые зачастую растаскивают с поверхности звезды на Никольской башне сусальное золото.