Соревнования по скоростному спуску на коньках идут под Петербургом

Сотни спортсменов-экстремалов собрались на курорте «Игора». Здесь проходит этап Кубка мира по скоростному спуску на коньках. Состязание зрелищное — участники передвигаются со скоростью 80 км/ч. Трасса в 300 м, резкие повороты и перепады высоты больше 20 м. На соревнования приехали конькобежцы из Франции, США, Канады, Австрии. От нашей страны покорять трассу приехал 61 спортсмен. Чемпионат собрал 35 тыс. зрителей. В России он проходит второй раз.