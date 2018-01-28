Умер создатель IKEA Ингвар Кампрад

Создатель компании IKEA миллиардер Ингвар Кампрад умер на 92-м году жизни.

Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на Twitter компании в воскресенье, 28 января.

Основатель сети мебельных гипермаркетов IKEA умер в своем доме в шведской провинции Смоланд 27 января.

Ingvar Kamprad har i stillhet somnat in i sitt hem i Småland. Han föddes 1926 i Småland och redan som 17-åring grundade han IKEA. Ingvar kommer att vara mycket saknad och varmt ihågkommen av sin familj och av IKEA-medarbetare över hela världen. pic.twitter.com/RWTGtukeyI — IKEA Sverige (@IKEASverige) January 28, 2018

13 декабря портал iz.ru рассказал, что список самых богатых людей Швеции в 2017 году возглавил Ингвар Кампрад.

Состояние 91-летнего бизнесмена оценивалось в 620 млрд крон (около €62 млрд). Кампрад был в составе совета директоров IKEA до 2013 года, его сыновья занимают руководящие посты в компании.