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Умер создатель IKEA Ингвар Кампрад

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Фото: REUTERS/TT News Agency/Anna Littorin
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Создатель компании IKEA миллиардер Ингвар Кампрад умер на 92-м году жизни.

Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на Twitter компании в воскресенье, 28 января.

Основатель сети мебельных гипермаркетов IKEA умер в своем доме в шведской провинции Смоланд 27 января.

13 декабря портал iz.ru рассказал, что список самых богатых людей Швеции в 2017 году возглавил Ингвар Кампрад.

Состояние 91-летнего бизнесмена оценивалось в 620 млрд крон (около €62 млрд). Кампрад был в составе совета директоров IKEA до 2013 года, его сыновья занимают руководящие посты в компании.

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