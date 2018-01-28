Умер создатель IKEA Ингвар Кампрад
Создатель компании IKEA миллиардер Ингвар Кампрад умер на 92-м году жизни.
Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на Twitter компании в воскресенье, 28 января.
Основатель сети мебельных гипермаркетов IKEA умер в своем доме в шведской провинции Смоланд 27 января.
13 декабря портал iz.ru рассказал, что список самых богатых людей Швеции в 2017 году возглавил Ингвар Кампрад.
Состояние 91-летнего бизнесмена оценивалось в 620 млрд крон (около €62 млрд). Кампрад был в составе совета директоров IKEA до 2013 года, его сыновья занимают руководящие посты в компании.