Приложение по замене лиц в порно двигает технологии вперед

А шутка всё набирает обороты. Поддельное порно со звездами всё более популярно в интернете. Вернее, не сами непристойные ролики, а технология, которая позволяет «приклеивать» актерам любые лица.

Наложение лиц на «живую» картинку — сложнейшая компьютерная задача. При ее решении используются нейронные сети и технологии AI. Некий пользователь с ником deepfakes использовал ее на порно. Идея тут же вдохновила тысячи пользователей по всему миру — форумы, группы обсуждений, целые сайты для разработчиков. Появилось приложение для тех, кто не разбирается в кодинге, но тоже хочет.

Пока поддельные видео можно выявить из-за несовершенства технологии. Массовый интерес значительно ускорил поиски идеального алгоритма. Кто бы мог подумать, что порно помогает двигать науку вперед!