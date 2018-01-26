Трамп может подписать указ о сохранении тюрьмы в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, который позволит сохранить военную тюрьму в Гуантанамо. Об этом пишет Politico со ссылкой на проект документа.

По данным издания, указ американский лидер подпишет уже 30 января. Отмечается, что распоряжение Трампа отменит часть указа, подписанного экс-президентом Бараком Обамой в 2009 году, где говорится о скорейшем закрытии тюрьмы.

Сообщается, что Трамп неоднократно заявлял, что не поддерживает идею закрытия тюрьмы. По его словам, перевод заключенных из нее несет угрозу безопасности США. По неподтвержденным данным, в настоящее время в Гуантанамо находится 41 человек.

Лагерь для лиц, обвиняемых американскими властями в терроризме, а также в ведении войны на стороне противника, открылся в январе 2002 года на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо. Спецтюрьма получила известность после информации в СМИ о жестоких пытках заключенных.

Ранее портал iz.ru писал о том, что сторонники закрытия Гуантанамо устроили акцию протеста перед Белым домом 12 января текущего года. Активисты были в оранжевых робах и черных мешках на головах.