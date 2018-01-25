«Массандра» добилась возвращения незаконно изъятой у нее при Украине земли

ФГУП «ПАО «Массандра» добилась через суд возвращения в собственность 1,6 га земли, незаконно изъятой у нее в 2013 году.

Информация об этом была распространена пресс-службой предприятия в четверг, 25 января.

«В судебном порядке возвращены земельные участки общей площадью 1,6 га, которые в 2013 году решением Массандровского поселкового совета были переданы в собственность физическим лицам», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что сегодня свыше 30 исков подано только Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым об истребовании земель «Массандры» из незаконного владения. Все они были изъяты у предприятия в то время, когда Крым входил в состав Украины.

Винодельческая компания «Массандра» находится в ведении управделами президента РФ.

21 ноября портал iz.ru рассказал, что «Массандра» выпустила линейку вин под собственной торговой маркой «Винодельня Алушта». Продукция уже поступила в магазины Крыма, а в ближайшее время появится и в российских регионах.

В данный момент произведено шесть наименований вин под новой торговой маркой. Ассортимент планируется расширить до 19 наименований.