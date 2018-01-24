Власти Швеции решили ловить бандитов с помощью армии. Премьер страны Стефан Лёвен заявил: в борьбе с ОПГ все средства хороши. Армейские подразделения могли бы и помочь, а то стоят без дела. Впрочем, коллеги премьера по кабмину идею не оценили. Работа с криминалом — дело тонкое, заявил глава минюста Морган Йоханссон.

Криминальная обстановка в Швеции стремительно ухудшается с конца 90-х. Некогда тихая и спокойная страна переполнена гетто с беженцами. В некоторые районы полицейские заезжать просто опасаются. Бандгруппировки провели два взрыва только за последний месяц. Так что идея с использованием армии, пожалуй, не выглядит такой уж абсурдной.