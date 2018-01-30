Из Европы приходят тревожные новости — там растет заболеваемость гриппом, причем уже регистрируются летальные исходы. Широкое распространение гриппа, по данным ВОЗ, в европейских странах началось еще до нового года и сегодня в антилидерах по росту заболеваемости Ирландия, Италия, Люксембург, Мальта и Испания.

Результаты лабораторных исследований красноречивы — более 50% образцов, взятых от пациентов с клиническими проявлениями ОРВИ, приходятся на вирусы гриппа. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), по результатам первых выявлений наибольшие доли среди циркулирующих в популяции в европейском регионе вирусов гриппа составили: вирусы гриппа А (H3N2) и A(H1N1) pdm09 и B/Ymagata.

Нужно сказать, что 99% вирусов гриппа А принадлежат к ветви вакцинного вируса, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения для включения в состав вакцины от гриппа в сезоне-2017/18 для Северного полушария. А вот с вариантом гриппа B ученые пока разбираются.

Пожалуй, самая непростая ситуация с гриппом складывается в Великобритании. Активный рост заболеваемости гриппом идет там с декабря прошлого года и не сбавляет темпов в 2018 году. Заболевших слишком много, коечного фонда не хватает, это ведет к несвоевременному оказанию медицинской помощи и распространению инфекции. Из жизни из-за сезонного гриппа в этой стране уже ушло около 100 человек. Специалисты отмечают, ситуация с гриппом является более сложной даже по сравнению с эпидемическим сезоном-2010/11.

В Российской Федерации подъем заболеваемости респираторными инфекциями начался традиционно в сентябре, в основном среди детей. Это спровоцировано тем, что с началом учебного года дети большую часть времени начинают проводить в коллективе. Но грипп в Россию пока не пришел — превышение недельных эпидемических порогов по ОРВИ и гриппу пока зарегистрировано только в пяти субъектах РФ. Это Республика Саха (Якутия), Владимирская и Новосибирская области, Пермский край и Ненецкий автономный округ. Причем надо понимать, что по результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов на долю гриппа пока приходится только 17,5%. Напомню, что в европейских странах этот показатель больше 50%.

В основном в России подъем заболеваемости вызван вирусами негриппозной этиологии — аденовирусы дают 16% случаев, РС-вирусы — 28%, парагрипп — 14%, 24% — другие респираторные вирусные инфекции.

В качестве меры профилактики используются карантинные мероприятия в школах и классах — для прерывания эпидемиологической цепочки временно закрыты девять школ и девять детских садов, а также 107 классов и 134 группы в садиках по стране.

В этом году грипп задержался не в последнюю очередь благодаря беспрецедентному охвату профилактическими прививками. Привито более 67 млн человек, то есть почти 47% от численности населения.

Осенью 2017 года в период активной иммунизации населения в Роспотребнадзоре работала всероссийская горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. Нам поступило почти 30 тыс. звонков от граждан, и эта линия стала одной из самых популярных за весь 2017 год, превысив более чем в два раза средние показатели. Наибольшее количество вопросов (27% всех обращений), по которым граждане были проконсультированы, касались иммунизации против гриппа (где сделать прививку, противопоказания, подготовка к вакцинации, постпрививочные реакции, совместимость с другими вакцинами, о контингентах, подлежащих бесплатной иммунизации против гриппа, и др.).

Кроме того, примерно 17% обращений касались непосредственно вакцин против гриппа (состав и эффективность вакцин, производитель, наличие вакцин в медицинских организациях).

Более 12% вопросов были связаны с эпидемиологической обстановкой по гриппу и ОРВИ как в целом по стране, так и в отдельных субъектах и муниципальных образованиях, а также за рубежом.

Свыше 12% граждан обращались по вопросам неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, 6% — по теме клиники, лабораторной диагностики и лечения гриппа и ОРВИ, порядка 5% вопросов касались наличия противовирусных препаратов в аптечной сети и прочих вопросов по препаратам, а еще 7% вопросов связаны с использованием медицинских масок.

Также поступили вопросы, связанные с введением ограничительных мероприятий в образовательных и прочих учреждениях при осложнении эпидобстановки по гриппу и ОРВИ (6%), и вопросы, касающиеся соблюдения температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры и прочих помещениях (6%). На все обращения даны исчерпывающие разъяснения.

С 22 января линия возобновила свою работу, чтобы консультировать граждан в преддверии роста заболеваемости гриппом. Но пока звонков немного.

Перед началом сезона гриппа Роспотребнадзор вел серьезную работу с медицинским персоналом, оценивал готовность лечебных учреждений — проводилось обучение медицинских работников и персонала образовательных организаций по вопросам профилактики, диагностики и лечения гриппа. В рамках семинаров, конференций и циклов обучения подготовлено более 877 тыс. медицинских работников, в том числе молодых специалистов, имеющих стаж менее двух лет.

Специалистами нашей службы ведется анализ обеспеченности лечебных учреждений противовирусными препаратами, коечным фондом и аппаратами для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также масками для защиты медицинских работников.

Результаты оценки говорят о том, что все расчетные потребности удовлетворены.

Автор — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

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