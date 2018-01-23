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Историческую виллу продали в Калининграде за 75,3 млн рублей

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Историческую виллу на улице Кутузова за сумму в 75,3 млн рублей продали в Калининграде. Об этом стало известно после публикации на сайте регионального конкурсного агентства.

Два нежилых здания и участок общей площадью 1,7 тыс. кв. м под ними выставили на продажу власти Калининграда. Одно из зданий — вилла Маковски 1905 года постройки — является объектом культурного наследия, сообщает «Калининград.Ru».

Заявки на торги подали пять организаций. Победителем была признана компания, предложившая наиболее высокую цену, — ООО «А-Девелопмент». В связи с тем, что вилла Маковски является объектом культурного наследия, на собственника распространяются охранные обязательства.

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