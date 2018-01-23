Школьную форму по мотивам национального костюма запатентовали в Коми

Ученица школы Сыктывкара Елизавета Афанасьева запатентовала свое изобретение «Школьная форма для девочки». При создании она сравнивала народные костюмы, в которых ходили жители разных районов республики, а потом создала свой образец. Форма состоит из сарафана, гольфов, рубашки и фартука.

Как рассказала ИА «Комиинформ» педагог девочки Екатерина Лысенкова, родители и дети, которые учатся вместе с Лизой, выступают за школьную форму, однако к единому мнению о том, какой она должна быть, прийти не могут. Так идея придумать что-то оптимальное пришла в голову ученице.

Народный костюм, по словам Лысенковой, который был взят за основу Лизой, всегда был удобным и практичным, и даже спустя много веков он вызывает восхищение. Его образ меняется при замене одного элемента другим, а это значит, что он всегда может быть разным.

Модели, разработанные школьницей, выполнены из натуральных тканей, крой дает возможность увеличить размер, что позволяет использовать форму не один год.

Проект Елизаветы был представлен на республиканской научно-практической конференции «Молодые исследователи — Республике Коми» в Сыктывкаре, а также на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в Москве. Запатентовать изобретение девочке предложили на региональном туре Международного детского конкурса «Школьный патент».