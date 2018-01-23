Прямой эфир

Школьную форму по мотивам национального костюма запатентовали в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученица школы Сыктывкара Елизавета Афанасьева запатентовала свое изобретение «Школьная форма для девочки». При создании она сравнивала народные костюмы, в которых ходили жители разных районов республики, а потом создала свой образец. Форма состоит из сарафана, гольфов, рубашки и фартука.

Как рассказала ИА «Комиинформ» педагог девочки Екатерина Лысенкова, родители и дети, которые учатся вместе с Лизой, выступают за школьную форму, однако к единому мнению о том, какой она должна быть, прийти не могут. Так идея придумать что-то оптимальное пришла в голову ученице.

Народный костюм, по словам Лысенковой, который был взят за основу Лизой, всегда был удобным и практичным, и даже спустя много веков он вызывает восхищение. Его образ меняется при замене одного элемента другим, а это значит, что он всегда может быть разным.

Модели, разработанные школьницей, выполнены из натуральных тканей, крой дает возможность увеличить размер, что позволяет использовать форму не один год.

Проект Елизаветы был представлен на республиканской научно-практической конференции «Молодые исследователи — Республике Коми» в Сыктывкаре, а также на Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в Москве. Запатентовать изобретение девочке предложили на региональном туре Международного детского конкурса «Школьный патент».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теневой рынок детских товаров сократят на треть
Требования к проверяющим импорт сертификационным центрам ужесточат
Стандарт для выпускника
Научный деятель Оксана Решетникова — о том, как обновленный образовательный стандарт отразится на ЕГЭ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017