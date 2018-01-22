СК возбудил дело после смерти беременной в больнице в Крыму

СК возбудил дело после смерти беременной в перинатальном центре в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

Трагедия произошла в пятницу, 19 января. Известно, что накануне, в ночь на четверг, 18 января, 21-летняя Татьяна Ивлева, находившаяся на шестом месяце беременности, вызвала скорую помощь после того, как у нее поднялась температура под 40 градусов. Прибывшие фельдшеры сделали ей укол жаропонижающего, после чего посоветовали лечь в стационар. В Луговской ЦРКБ дежурный врач сделал девушке рентген грудной клетки, на основании чего исключил пневмонию и направил ее в инфекционное отделение седьмой горбольницы, откуда пациентку перенаправили в ГБУЗ «РКБ имени Семашко», где ей отказали в госпитализации и выставили на улицу среди ночи с температурой.

«Девушка, вам нужно покинуть приемный покой, потому что у вас нет при себе документов, а мы хотим отдыхать!» — приводит слова медиков «Ридус».

Как отмечает сайт «Комсомольской правды в Крыму», девушка переехала в Крым из Волгограда полгода назад и в какой-то момент осталась без документов, которые не успела восстановить до беременности. В итоге девушке пришлось дожидаться мужа в легких штанах, куртке и тапочках под окнами больницы. После этого на следующий день ее состояние ухудшилось, она жаловалась на острую боль в области почек и не могла самостоятельно передвигаться. В пятницу, 19 января, у нее начались роды, ее доставили в перинатальный центр, где она скончалась.

Родители погибшей написали заявление на действия медиков приемного покоя больницы имени Семашко.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Минздрав Крыма также начал проверку по данному факту, сообщает ИА «Крыминформ». Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее портал iz.ru сообщал, что молодая мать умерла после укола медсестры в Волгоградской области 10 января.