Прямой эфир
Сюжет:

Нетаньяху назвал США незаменимым посредником в мирных переговорах

0
Фото: REUTERS/Gali Tibbon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает США единственно возможным посредником на переговорах о ближневосточном урегулировании.

«В дипломатическом процессе нет альтернативы американскому лидерству. Тот, кто не готов говорить с американцами о мире, не хочет мира», — заявил премьер на встрече с послами Израиля. 

Он подчеркнул, что обращается к палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, назвав его при этом по-еврейски — Абу Мазеном, который отказался от контактов с американской стороной после признания США Иерусалима столицей Израиля 6 декабря прошлого года.

«Сегодня вечером мы приветствуем вице-президента США, великого друга Израиля. Я обсужу с ним два вопроса: мир и безопасность», — приводит ТАСС цитату из выступления, обнародованного пресс-службой Нетаньяху.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американскую дипмиссию в этот город из Тель-Авива. Заявление спровоцировало массовые беспорядки на палестинских территориях, а движение ХАМАС 12 декабря объявило о начале третьей интифады. Палестина отказалась воспринимать США как посредника при урегулировании палестино-израильского конфликта.

Подробная хронология событий, связанных с признанием США Иерусалима столицей Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Небензя призвал перезапустить процесс ближневосточного урегулирования
Россия предложила посредничество в палестино-израильских переговорах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017