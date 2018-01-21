Нетаньяху назвал США незаменимым посредником в мирных переговорах

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху считает США единственно возможным посредником на переговорах о ближневосточном урегулировании.

«В дипломатическом процессе нет альтернативы американскому лидерству. Тот, кто не готов говорить с американцами о мире, не хочет мира», — заявил премьер на встрече с послами Израиля.

Он подчеркнул, что обращается к палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, назвав его при этом по-еврейски — Абу Мазеном, который отказался от контактов с американской стороной после признания США Иерусалима столицей Израиля 6 декабря прошлого года.

«Сегодня вечером мы приветствуем вице-президента США, великого друга Израиля. Я обсужу с ним два вопроса: мир и безопасность», — приводит ТАСС цитату из выступления, обнародованного пресс-службой Нетаньяху.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил, что пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американскую дипмиссию в этот город из Тель-Авива. Заявление спровоцировало массовые беспорядки на палестинских территориях, а движение ХАМАС 12 декабря объявило о начале третьей интифады. Палестина отказалась воспринимать США как посредника при урегулировании палестино-израильского конфликта.

Подробная хронология событий, связанных с признанием США Иерусалима столицей Израиля, доступна в сюжете портала iz.ru.