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Скончался генеральный менеджер сборной США по хоккею

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Джим Йоханнсон, генеральный менеджер сборной США по хоккею с шайбой, скончался за пару недель до старта Олимпийских игр в Пхенчхане. Ему было 53 года.

Он скончался во сне в ночь на воскресенье, 21 января, сообщает агентство Associated Press.

Джим Йоханнсон работал в структуре национальной команды с 2000 года. В 2007 году был назначен помощником исполнительного директора сборной.

В качестве игрока побеждал в чемпионате NCAA с командой Висконсина. Он также был членом олимпийской сборной США в 1988 и 1992 годах.

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