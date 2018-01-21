Горячие. Зимние. Необычные

21 января в мире отмечается День снега, он же — Международный день зимних видов спорта. Тем, кому надоели привычные горные лыжи и сноуборд, предлагаем посмотреть, чем еще можно заняться зимой. Сноукайтинг, например, — сезонная вариация на тему обычного кайтинга, появившегося еще в начале XX века. Правда, тут воздушный змей тянет за собой катающегося не по волнам, а по снегу или льду