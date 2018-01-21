Горячие. Зимние. Необычные

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Неожиданные виды спорта, которыми можно заняться в холодное время года
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Фото: Global Look Press/Дмитрий Фуфаев
21 января в мире отмечается День снега, он же — Международный день зимних видов спорта. Тем, кому надоели привычные горные лыжи и сноуборд, предлагаем посмотреть, чем еще можно заняться зимой. Сноукайтинг, например, — сезонная вариация на тему обычного кайтинга, появившегося еще в начале XX века. Правда, тут воздушный змей тянет за собой катающегося не по волнам, а по снегу или льду
Фото: Global Look Press/Heinz Kühbauch
Зимнее конное поло почти ничем не отличается от обычного, летнего. Разве что мяч для него должен быть крупнее и ярче
Фото: Global Look Press/Andrey Nekrasov
Один из самых красивых зимних видов спорта — подледный дайвинг. Правда, попробовать его сможет далеко не каждый. Этот вид погружений требует очень серьезной подготовки, и даже в этом случае погружаться лучше вместе с опытным инструктором
Фото: Getty Images/ Oskar Kihlborg
Парусные сани внешне напоминают что-то среднее между санями и плотом «Кон-Тики». Чтобы обеспечить лучшее скольжение, их полозья заточены так, что напоминают лезвия коньков
Фото: commons.wikimedia.org/Christopher Batt
Зимние автогонки особенно популярны у отечественных любителей автоспорта. Проводятся они чаще всего или на заснеженном треке (ипподроме), или на льду замерзших водоемов
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Гонки на собачьих упряжках — проверенная зимняя классика, пришедшая к нам с севера. Чтобы прокатиться на таких санях, совсем необязательно отправляться к полюсу. Сейчас питомники с ездовыми собаками есть почти в каждом крупном городе. Только, пожалуйста, убедитесь, что платите деньги за такую поездку людям, которые ответственно относятся к животным
Фото: Global Look Press/Stefan Wackerhagen
Альтернативу собачьим упряжкам придумали в Норвегии. Скиджоринг — вид ездового спорта, при котором собаки тянут за собой не сани, а человека на беговых лыжах. Сначала так тренировали вожаков упряжек, а потом поняли, что это может быть отдельной дисциплиной. Собак при этом иногда заменяют на лошадей
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Гонки на снегоходах — любимая забава тех, кто любит сразу и технику, и скорость, и мороз
Фото: TASS/PA Images/Justin Tang
Брумбол — вариант для командных игроков и любителей всего необычного. Команды состоят из пяти игроков и вратаря. При этом каждый полевой игрок вооружается метлой, которой он должен загнать мяч в ворота противника. Чтобы не падать на льду или снегу, игроки надевают специальную обувь с резиновой подошвой
Фото: Global Look Press/Christian Vorhofer
В самых классических видах спорта есть место для новых впечатлений — опытные горнолыжники, например, часто предпочитают фрирайдинг, при котором спускаются по неосвоенным «диким» трассам
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