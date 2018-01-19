Легендарный Ту-144 «подсветили» в Казани

В Казани легендарный самолет Ту-144, установленный у исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева, «подсветили». На работы по устройству и монтажу подсветки администрация КНИТУ-КАИ выделила 3 млн рублей.

Как сообщает ресурс ProKazan.ru со ссылкой на ректора университета Альберта Гильмутдинова, у подсветки будет девять режимов: два штатных и семь динамических. Они сочетают зеленый, голубой и белый цвета. Благодаря этому создается имитация полета самолета, который проходит сквозь тучи и голубое небо.

Основная часть самолета была доставлена из Авиастроительного района в апреле 2017 года. До этого легендарное воздушное судно несколько лет находилось за забором 6-го здания КНИТУ имени Туполева. Ожидается, что к концу этого года в Казани будет открыт интерактивный музей, посвященный сверхзвуковому самолету Ту-144.

Агентство напоминает, что Ту-144 — это советский сверхзвуковой пассажирский самолет, который был разработан КБ Туполева в 1960-е годы. Он является первым из двух в мире типов сверхзвуковых авиалайнеров, использовавшихся в гражданской авиации для коммерческих перевозок.