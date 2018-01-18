Большое чудо для маленького человека

В преддверии пятилетнего юбилея программы «День ангела» «Пятый канал» создал социальный ролик, в котором показан весь драматизм детского одиночества. С его помощью коллектив телепроекта намерен привлечь больше внимания россиян к проблеме детского сиротства. В нашей стране ждут родителей более 50 тыс. воспитанников детских домов.

«День ангела» выходит с 2013 года. Каждый выпуск передачи — это знакомство с девочкой или мальчиком из детского дома. Маленький герой рассказывает о своей жизни и мечтах.

— Очень хочется иметь семью, это самая моя первая и последняя мечта в мире. Вот так вот. Я представляю, как утром просыпаюсь, иду в школу, а потом возвращаюсь и вижу, что на стуле сидят мои новые родители, — это сказал девятилетний Мирослав в эфире программы, которая вышла в ноябре 2017 года.

Мальчик побывал с ведущими на съемках художественного фильма, потом в стрелковом тире. Он учился кататься на коньках в ледовом дворце и познакомился с заслуженным тренером России по фигурному катанию Тамарой Москвиной. Ведущие вручили Мирославу планшет с видеопожеланием от режиссера Федора Бондарчука. А вскоре на сайте «Дня ангела» появилось сообщение о том, что всего через месяц после выхода программы в эфир Мирослав нашел семью. Новый год он праздновал уже со своими приемными мамой и папой в Подмосковье.

— Каждый ребенок от рождения уникален, неповторим и талантлив, и каждый похож на бутон цветка. Для того чтобы цветок раскрылся и показал всю свою красоту, нужны определенные условия. Так и ребенку, чтобы раскрыться, нужна семья, мама и папа, которые его любят и берегут. День, в который ребенок находит свою семью, это действительно День ангела, и большая радость для всех нас, — сказала Алина Кабаева, глава Благотворительного фонда, который является генеральным спонсором и партнером программы «День ангела».

Всего за время существования программы нашли родителей 176 воспитанников детских домов, ставших ее героями. Коллективу передачи помогали популярные артисты, звезды российской эстрады и обычные люди.

— Каждый маленький человек ждет большого чуда, и если с помощью нашего телепроекта кто-то решится на отважный шаг взять ребеночка в семью — для нас это уже великое счастье, — сказала заместитель генерального директора, директор дирекции программ и маркетинга «Пятого канала» Марина Белова.

Накануне пятилетия «Дня ангела» «Пятый канал» снял социальный ролик об одиночестве и несчастье брошенного ребенка. Действие происходит в торговом центре. Двое детей играют у магазинных полок, потом девочку уводят домой родители, а мальчик остается один. Ему некого взять за руку, разве что пластикового манекена.

По информации из федерального банка данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, сейчас в России 51,8 тыс. детей, не устроенных в семью.