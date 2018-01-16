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Пытавшийся сдержать чихание британец попал в больницу с разрывом глотки

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Фото: Global Look Press/dpa/Maximilian Schönherr
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Житель Великобритании получил разрыв нижней части глотки, пытаясь сдержаться во время чихания. Мужчину госпитализировали с жалобами на сильные боли в горле и затрудненную речь. Об этом написал журнал BMJ Case Reports.

Медики услышали во время осмотра потрескивающий звук во время нажатия на шею с обеих сторон, который говорит о том, что под кожу пострадавшего попадал воздух. Пациенту сделали компьютерную томографию. У мужчины обнаружили пневмомедиастинум — воздух в клетчатке средостения.

По словам врачей, разрыв нижней части глотки в том месте, где она соединяется с пищеводом, произошел во время сдерживания чихания — мужчина зажимал рот и нос рукой, после чего и почувствовал сильную боль в горле и шее.

В результате пациент вынужден был неделю питаться через трубочку, а во избежание распространения инфекции ему внутривенно вводили антибиотики, пишут «Дни.Ру».

Попытки сдержать чихание, зажимая нос и рот, могут привести к серьезным повреждениям — прорыву барабанной перепонки, медиастении и даже инсульту, пишет автор исследования.

Портал iz.ru писал ранее, что жительница Великобритании Моник Джеффри повредила шейный позвонок во время смеха.

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