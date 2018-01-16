В Новосибирском театре оперы и балета сменился гендиректор

Новым гендиректором Новосибирского театра стал экс-директор Московского государственного академического камерного музыкального театра имени Б.А. Покровского Ара Карапетян. Об этом сообщил на встрече с коллективом театра министр культуры России Владимир Мединский.

«Мы собрались, чтобы представить нового генерального директора вашего театра. Мы проводили долгий многоступенчатый конкурс. Мы согласовывали кандидатуру долго, результатом всех консультаций появилась кандидатура Ары Арамовича Карапетяна», — приводит слова Мединского ТАСС.

В свою очередь Карапетян поблагодарил министра за проявленное доверие и отметил, что хорошо представляет творческий коллектив театра. Он также сообщил, что наметил большое количество планов, которые озвучит через некоторое время.

Напомним, бывший генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман ушел с занимаемой должности в декабре 2017 года. Он намерен продолжить работать в театре в должности художественного руководителя.