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Коллеги сообщили о смерти актера Владимира Поглазова

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Фото: ТАСС/Илья Питалев
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Заслуженный преподаватель Театрального института имени Бориса Щукина, актер Владимир Поглазов скончался, сообщил актер Театра им. Вахтангова Александр Олешко.

«Владимир Петрович Поглазов ушел. Весь день в слезах. Утром прощание с Михаилом Михайловичем Державиным, и вот вечером такие вот вести», — написал Олешко на своей странице в Instagram.

Владимир Поглазов родился в 1945 году. Он более 20 лет проработал как артист и режиссер в московском театре «Современник». Поглазов начал преподавать в институте имени Щукина в 1971 году. 

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