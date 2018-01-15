Коллеги сообщили о смерти актера Владимира Поглазова

Заслуженный преподаватель Театрального института имени Бориса Щукина, актер Владимир Поглазов скончался, сообщил актер Театра им. Вахтангова Александр Олешко.

«Владимир Петрович Поглазов ушел. Весь день в слезах. Утром прощание с Михаилом Михайловичем Державиным, и вот вечером такие вот вести», — написал Олешко на своей странице в Instagram.

Владимир Поглазов родился в 1945 году. Он более 20 лет проработал как артист и режиссер в московском театре «Современник». Поглазов начал преподавать в институте имени Щукина в 1971 году.