Прямой эфир

Минэкономразвития дало прогноз роста экономики в 2018 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство экономического развития (МЭР) РФ прогнозирует рост основных показателей отечественной экономики в 2018 году.

Ведомство ожидает ускорение роста ВВП РФ в текущем году до 2%, а объем Фонда национального благосостояния увеличится примерно на $50 млрд.

Кроме того, профицит бюджета РФ ожидается на уровне около 1% ВВП, прогнозируют в МЭР.

Рост ВВП в 2017 году предварительно оценивается на уровне 1,4–1,8%, Это ниже прежних прогнозов, отмечает ТАСС.

В январе 2018 года инфляция ожидается на уровне 0,4–0,5%, по итогам года она составит 2,3–2,5%. 

По итогам 2017 года потребительская инфляция достигла минимального значения в 2,5 %, во всех сегментах потребительского рынка рост цен замедлился по сравнению с 2016 годом.

Как сообщал iz.ru, в октябре 2017 года Всемирный банк пришел к выводу, что российская экономика вышла из рецессии и вернулась к умеренным темпам роста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ООН спрогнозировали рост экономики России на уровне почти 2%
МВФ прогнозирует долгосрочный рост российской экономики на 1,5% в год

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017