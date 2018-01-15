Минэкономразвития дало прогноз роста экономики в 2018 году

Министерство экономического развития (МЭР) РФ прогнозирует рост основных показателей отечественной экономики в 2018 году.

Ведомство ожидает ускорение роста ВВП РФ в текущем году до 2%, а объем Фонда национального благосостояния увеличится примерно на $50 млрд.



Кроме того, профицит бюджета РФ ожидается на уровне около 1% ВВП, прогнозируют в МЭР.

Рост ВВП в 2017 году предварительно оценивается на уровне 1,4–1,8%, Это ниже прежних прогнозов, отмечает ТАСС.

В январе 2018 года инфляция ожидается на уровне 0,4–0,5%, по итогам года она составит 2,3–2,5%.

По итогам 2017 года потребительская инфляция достигла минимального значения в 2,5 %, во всех сегментах потребительского рынка рост цен замедлился по сравнению с 2016 годом.

Как сообщал iz.ru, в октябре 2017 года Всемирный банк пришел к выводу, что российская экономика вышла из рецессии и вернулась к умеренным темпам роста.