Ангольский спутник вышел из-под контроля

Первый ангольский спутник Angosat-1 проскочил точку на орбите, в которой должен был остановиться. Электрореактивные двигатели аппарата не включились. Спутник неконтролируемо дрейфует в западном направлении. Причина всех неполадок локализована: это сбой в работе аппаратуры регулирования систем электропитания, которая создана московской компанией «Авэкс». Производитель спутника — Ракетно-космическая корпорация «Энергия» — ввела AngoSat-1 в режим пониженного энергопотребления. «Сон» продлится до апреля, когда космический аппарат (КА) вернется в зону радиовидимости. К тому моменту специалисты должны придумать способ его спасения. По мнению экспертов, если AngoSat-1 не удастся спасти, РКК «Энергия» может получить заказ на изготовление нового аппарата на замену.

Как рассказали «Известиям» в Ракетно-космической корпорации «Энергия», AngoSat-1 неуправляемо дрейфует по орбите и уже проскочил точку, в которой должен был остановиться. Электродвигатели спутника в нужный момент не включились из-за проблем в системе энергоснабжения.

— Он действительно находится в дрейфе, в силу того что там есть определенные проблемы в системе электропитания, — рассказал «Известиям» генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев. — В зону радиовидимости он войдет в начале апреля. Чтобы к тому времени сохранилось минимальное питание, мы принудительно отключили все системы-потребители.

Ракета-носитель «Зенит» с первым ангольским спутником стартовала с космодрома Байконур 26 декабря 2017 года. Аппарат был успешно выведен на орбиту, но после раскрытия солнечных батарей на Angosat-1 произошел сбой, и связь с ним была потеряна почти на сутки. После восстановления связи КА должен был своим ходом перейти из позиции 55 градусов восточной долготы в точку стояния — 13 градусов восточной долготы — приблизительно над Луандой, столицей Анголы. 9 января аппарат проскочил эту точку, так и не включив двигатели на торможение по команде с Земли. Сейчас он продолжает дрейфовать в западном направлении со скоростью 3 градуса в сутки. В феврале ангольский спутник выйдет за пределы зоны видимости центра управления и связь с ним пропадет до весны.

По словам Владимира Солнцева, причиной нештатной ситуации стали неполадки аппаратуры регулирования и контроля систем электропитания КА.

Ее разработало АО «Авиационная электроника и коммуникационные системы» («Авэкс», Москва). Через эту систему идет переключение электропитания спутника от аккумуляторов на солнечные батареи. Именно на данном этапе произошел сбой с потерей связи в день запуска 26 декабря 2017 года. С помощью этого же оборудования регулируется передача электроэнергии с солнечных батарей на электрореактивные двигатели.

— Мы впервые использовали трехуровневую систему энергопитания, — рассказал Владимир Солнцев. — Впервые реализована система с питанием 28 вольт, 50 вольт и 100 вольт. Российская аппаратура работает на 28 вольтах, а европейская на 100 и 50 вольтах. Мы вынуждены были пойти на такое техническое решение, чтобы совместить аппаратуру разных производителей.

В компании «Авэкс» отказались от комментариев. На ее сайте сообщается, что для Angosat была создана новая система электропитания. Это не первый опыт компании в создании систем управления энергоснабжением спутников. Ее оборудование стоит на аппаратах серии «Ямал», «Экспресс», «Кондор» и KazSat.

Расследование причин нештатных ситуаций на борту Angosat-1 ведет группа специалистов во главе с генеральным конструктором аппарата Игорем Фроловым. С первых чисел января они работали на космодроме Байконур, где пытались установить причины серии нештатных ситуаций с Angosat-1. 15 января в РКК «Энергия» прошло заседание, на котором было принято решение о вводе спутника в режим низкого энергопотребления. Заказчик КА — Республика Ангола — получает всю необходимую информацию о ходе расследования.

— Их технические специалисты в курсе всех событий, — рассказал Владимир Солнцев. — Работаем параллельно. Проводим анализ телеметрии и на наземных стендах отрабатываем, как решать возникшие проблемы.

По словам научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, в случае если управление аппаратом восстановить не удастся, скорее всего, между странами будет достигнута договоренность о строительстве в РКК «Энергия» космического аппарата на замену.

­— Возможен вариант, который был реализован после выхода из строя спутника EgypSat-2, — рассказал Иван Моисеев. — В 2015 году этот КА вышел из строя через год после запуска. Случай был признан страховым, и на выплаченную страховку РКК «Энергия» начала изготовление нового аппарата. Данная ситуация явно не прибавит РКК «Энергия» новых заказов, но и Анголе выбирать не из кого.

AngoSat-1 был заказан Анголой еще в 2009 году. Контракт тогда подписали министерство телекоммуникаций и информационных технологий этой страны и «Рособоронэкспорт». Для реализации проекта в 2011 году Внешэкономбанк, ВТБ и Росэксимбанк предоставили министерству финансов африканского государства кредит на общую сумму $278,46 млн сроком до 13 лет. Первый ангольский спутник должен был обеспечить связью и телевещанием страну-заказчика и всю Африку. Изначально запуск аппарата был назначен на 2016 год, но по техническим причинам старт постоянно откладывался и состоялся только в конце прошлого года.